Суспільство

В Амстердамі заборонять вживання марихуани

10 Лютого 2023 16:24
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туризм

Амстердам заборонить вживання марихуани на вулицях і вживе нових заходів для обмеження вжитку алкоголю в кварталі червоних ліхтарів, традиційному центрі легального секс-бізнесу.

«Мешканці старого центру міста відчувають багато неприємностей через масовий туризм, зловживання алкоголем і наркотиками на вулицях», — йдеться в заяві муніципалітету Амстердама, на який посилається CNN.

«Туристи також приваблюють вуличних торговців, які, у свою чергу, сприяють злочинності та незахищеності. Особливо вночі атмосфера може стати похмурою. Люди, які перебувають під впливом, також залишаються довше», – додали в ньому.

Муніципалітет зазначив: «Мешканці не можуть добре спати, а район стає небезпечним і непридатним для життя».

Окрім заборони палити марихуану на вулицях, Амстердам заявив, що посилить заходи щодо запобігання продажу алкоголю. Вони вже заборонені після 16:00 з четверга по неділю. Місто заявило, що тепер також вимагатиме, щоб алкоголь був прихований від очей або вилучений із магазинів у ці години.

Місцева влада заявила, що сподівається, що заборона на куріння зменшить небезпеку. Якщо це не спрацює, муніципалітет заявив, що також розгляне можливість заборони купувати легкі наркотики на винос у певний час, а також заборонити куріння марихуани на відкритих майданчиках кав’ярень.


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