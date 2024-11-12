В Абхазії після затримання опозиціонерів почалися протести 

В окупованій Росією Абхазії розгортаються протести проти арешту представників опозиції, через що місцеві активісти перекривають дороги, а до будівлі так званого президента стягнуто військову техніку.

За інформацією “Ехо Кавказу”, генеральний прокурор самопроголошеної республіки Адгур Агрба повідомив, що після позачергового засідання парламенту 11 листопада було затримано п’ятьох громадян, звинувачених у протиправних діях стосовно депутата Алмаса Акаба.

Водночас провладний Telegram-канал АМРА-life заявив, що затримані нібито закликали до насильницької зміни влади. Генпрокурор також зазначив, що після арешту родичі та опозиціонери намагалися силоміць проникнути в будівлю Служби держбезпеки з вимогою звільнити затриманих.

На тлі цих подій активісти заблокували три головні шляхи до столиці Сухумі: Гумістинський міст, Нижній Гумістинський міст та Кодорський міст.