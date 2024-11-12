Політика

В Абхазії після затримання опозиціонерів почалися протести 
12 Листопада 2024 09:04
читать на русском →

В окупованій Росією Абхазії розгортаються протести проти арешту представників опозиції, через що місцеві активісти перекривають дороги, а до будівлі так званого президента стягнуто військову техніку.

За інформацією “Ехо Кавказу”, генеральний прокурор самопроголошеної республіки Адгур Агрба повідомив, що після позачергового засідання парламенту 11 листопада було затримано п’ятьох громадян, звинувачених у протиправних діях стосовно депутата Алмаса Акаба.

Водночас провладний Telegram-канал АМРА-life заявив, що затримані нібито закликали до насильницької зміни влади. Генпрокурор також зазначив, що після арешту родичі та опозиціонери намагалися силоміць проникнути в будівлю Служби держбезпеки з вимогою звільнити затриманих.

На тлі цих подій активісти заблокували три головні шляхи до столиці Сухумі: Гумістинський міст, Нижній Гумістинський міст та Кодорський міст.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Листопада 2024 09:55

Трампа зацікавили декілька пунктів у плані перемоги Зеленського, – FT
12 Листопада 2024 09:34

Сирський зустрівся зі Стерненком та іншими волонтерами
12 Листопада 2024 07:44

З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіла трьох дітей
12 Листопада 2024 07:35

Стало відомо, хто замінить Саллівана в адміністрації Трампа
12 Листопада 2024 06:07

Путін наказав відвоювати Курську область до інавгурації Трампа, – The Telegraph
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки