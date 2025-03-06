Усику встановили дедлайн для обов’язкового захисту титулу чемпіона світу від WBA

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) визначила терміни обов’язкового захисту титулу для українського чемпіона Олександра Усика. Боксер має провести захист поясу протягом наступних 24 місяців.

Комітет асоціації врахував ситуацію в надважкому дивізіоні та статус Усика, надавши йому більше часу для організації поєдинків із найсильнішими суперниками.

“Український чемпіон бере участь у визначальних боях світового боксу, відкриваючи нову еру в цьому виді спорту. Саме тому ми зробили акцент на організації поєдинків найвищої якості”, – йдеться в заяві WBA.

Останній бій Усик провів у грудні минулого року, коли вдруге переміг Тайсона Ф’юрі.