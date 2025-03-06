Спорт

Усику встановили дедлайн для обов’язкового захисту титулу чемпіона світу від WBA
6 Березня 2025 13:24
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Олександр Усик / Фото: Ring Magazine
Олександр Усик / Фото: Ring Magazine

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) визначила терміни обов’язкового захисту титулу для українського чемпіона Олександра Усика. Боксер має провести захист поясу протягом наступних 24 місяців.

Комітет асоціації врахував ситуацію в надважкому дивізіоні та статус Усика, надавши йому більше часу для організації поєдинків із найсильнішими суперниками.

“Український чемпіон бере участь у визначальних боях світового боксу, відкриваючи нову еру в цьому виді спорту. Саме тому ми зробили акцент на організації поєдинків найвищої якості”, – йдеться в заяві WBA.

Останній бій Усик провів у грудні минулого року, коли вдруге переміг Тайсона Ф’юрі.


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