Усик обстріляв з міномета позиції російських окупантів

Український чемпіон WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відвідав українських військових.

У мережі з’явилося відео, як іменитий боксер стріляє з міномета по позиціях російських терористів.

Александр Усик в зоне боевых действий отправляет оккупантам 120-мм подарок.https://t.co/GAxxAh94d8 pic.twitter.com/YIKNwHkt24 — 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) April 28, 2023

Раніше солдати ЗСУ опублікували кілька спільних фото з Усиком. Куди конкретно вирушив Олександр – невідомо. Сам боксер у своїх соціальних мережах ніяк не афішував поїздку на фронт.