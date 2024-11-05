Уряд змінив перелік обʼєктів, на яких не можна вимикати світло

Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 1260 від 1 листопада 2024 року, якою змінено порядок визначення граничних обсягів споживання електроенергії та застосування графіків відключень.
Простими словами, згідно з цією постановою, графіки відключення електроенергії не будуть застосовуватися до об’єктів Сил безпеки і оборони, а також мобільних операторів, які відтепер увійшли до переліку критично важливих об’єктів.
До переліку критично важливих об’єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання, включені:
- об’єкти Сил безпеки і Сил оборони за переліками, визначеними такими органами або центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;
- технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.
До критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.
Також у переліку пріоритетне електропостачання, як і раніше, присутні:
- об’єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;
- населені пункти, які розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Білоруссю, Росією, та/або населені пункти, які розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.