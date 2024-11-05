Уряд змінив перелік обʼєктів, на яких не можна вимикати світло

Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 1260 від 1 листопада 2024 року, якою змінено порядок визначення граничних обсягів споживання електроенергії та застосування графіків відключень.

Простими словами, згідно з цією постановою, графіки відключення електроенергії не будуть застосовуватися до об’єктів Сил безпеки і оборони, а також мобільних операторів, які відтепер увійшли до переліку критично важливих об’єктів.

До переліку критично важливих об’єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання, включені:

об’єкти Сил безпеки і Сил оборони за переліками, визначеними такими органами або центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;

технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

До критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.

Також у переліку пріоритетне електропостачання, як і раніше, присутні: