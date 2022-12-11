Уряд Німеччини гарантує постачати Україні більше зброї і боєприпасів

Уряд Німеччини під час прямих переговорів гарантував постачати Україні більше зброї і боєприпасів.

Про це заявив посол України у ФРН Олексій Макеєв в інтерв’ю Welt Am Sonntag.

За його словами, до переліку необхідних Україні видів озброєння входять зенітні установки, гаубиці, а також боєприпаси до них.

“У прямій розмові мене запевнили у збільшенні зброї та боєприпасів. Які саме (поставки – ред), ми повідомимо згодом. Я не хочу чинити дипломатичний тиск на федеральний уряд, я хочу змусити Німеччину надати те, що вона має, швидше. Ми не маємо часу чекати більше зброї. Яскравим прикладом цього є зенітні системи «Іріс-Т». Ви досліджували, що з березня це наш головний пріоритет. На жаль, знадобилося багато місяців, щоб Німеччина взяла в цьому провідну роль. Зараз перша система в Україні, працює відмінно і рятує багато життів”, – зазначив Макеєв.

Посол уточнив, що захисникам терміново потрібно більше зенітних систем, самохідних гаубиць, гепардів і боєприпасів. Крім того, ще ведуться переговори про поставку танків «Мардер» і «Леопард». Однак рішення щодо цього залишається за федеральним урядом.

Він наголосив, що німецька зброя потрібна на сході України, де точаться бойові дії, а не в Польщі чи Німеччині.