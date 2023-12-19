Політика

Уряд Італії ухвалив рішення про продовження військової допомоги Україні на 2024 рік

19 Грудня 2023 18:06
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допомога, італія

У вівторок, 19 грудня, уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року.

Про це заявили в Міноборони Італії, повідомляє The Guardian.

Італійська сторона впевнена, що військову допомогу Україні потрібно продовжувати надавати.

«Кабінет міністрів Італії ухвалив постанову, яка дає змогу країні продовжувати постачати в Україну засоби, матеріали та обладнання до кінця 2024 року для підтримки її військових зусиль проти Росії», — ідеться в повідомленні.

Військові поставки від Італії включатимуть зброю, генератори і все необхідне для підтримки військових операцій із захисту беззбройного цивільного населення.

У Міноборони додали, що уряд попросить парламент Італії підтримати це рішення.

Востаннє Італія повідомляла, що готує новий пакет військової допомоги для України в травні 2023 року.


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