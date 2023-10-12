Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання заморожених активів РФ

Уряд Естонії схвалив і направив до парламенту постанову про використання російських заморожених активів.

Згідно із законопроєктом, правовий простір Естонії буде організовано ширше, щоб компетенції та повноваження установ зі здійснення та нагляду за санкціями були більш чіткими та ефективними. На думку прем’єр-міністра Каї Каллас, для Росії дуже важливо підняти ціну агресії.

“Ми повинні знайти способи притягнути Росію до фінансової відповідальності за шкоду, завдану Україні. Законопроєкт, який ми з урядом сьогодні спрямували до парламенту, дає змогу використовувати заморожені активи санкціонованих осіб в Естонії для компенсації військової шкоди в Україні. Ми повинні бути прикладом і стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. Росія повинна компенсувати Україні всю заподіяну війною шкоду”, – заявила Каллас.