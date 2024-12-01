Уряд анонсував цифрову реформу проходження ВЛК

Міністерство оборони України спільно з МОЗ, НСЗУ та громадськістю розробило концепцію цифрової реформи військово-лікарських комісій (ВЛК). Як повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, концепцію схвалено Кабінетом Міністрів, а її впровадження кардинально спростить процедуру проходження ВЛК.

Головні зміни:

Відмова від бюрократії. Замість багатократного відвідування різних державних установ, громадяни проходитимуть обстеження у цивільних медичних закладах за місцем перебування.

Замість багатократного відвідування різних державних установ, громадяни проходитимуть обстеження у цивільних медичних закладах за місцем перебування. Цифровий обмін даними. Всі документи передаватимуться в електронному вигляді, що позбавить від необхідності самостійно подавати папери між установами.

Етапи реалізації:

До березня 2025 року:

Запуск електронного направлення на ВЛК у застосунку Резерв+.

Отримання висновків ВЛК в електронному форматі.

До червня 2025 року:

Можливість проходити медичний огляд для ВЛК у будь-якому зручному закладі охорони здоров’я.

Заступниця міністра наголосила, що реформа є не лише технічним нововведенням, а й новою філософією взаємодії держави з громадянами. “Це підхід, який поважає час, зусилля та гідність кожної людини”, – зазначила Черногоренко.

Реформа має на меті мінімізувати корупційні ризики, прибрати зайві бюрократичні процедури та зробити процес максимально зручним для громадян.