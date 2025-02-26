Ультраправому кандидату у президенти Румунії Джорджеску заборонили залишати країну

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску отримав підписку про невиїзд на 60 днів у межах судового контролю. Джорджеску також заборонили розміщення контенту у соцмережах.

Як повідомляє телеканал Realitatea TV, кримінальне провадження проти Джорджеску порушила Генеральна прокуратура. Найсерйознішим звинуваченням є підбурювання до дій проти конституційного ладу.

Політику заборонено з’являтися в ЗМІ, створювати акаунти в соцмережах, носити зброю та залишати країну.

Раніше стало відомо, що Джорджеску затримали та доставили на допит до Генпрокуратури.

У Генпрокуратурі Румунії повідомили, що 26 лютого проводить 47 обшуків у повітах Сібіу, Муреш, Тіміш, Ілфов і Клужу. Об’єктами обшуків стали 27 фізичних осіб і чотири офіси, які належать юридичним особам.

Під час обшуків прокурори виявили зброю, боєприпаси та значні суми грошей. Вдома у Потри в сейфі, захованому в підлозі, слідчі знайшли 900 тис. євро.