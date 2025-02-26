Політика

У Румунії заарештували проросійського кандидата у президента Келіна Джорджеску, поліція проводить обшуки
26 Лютого 2025 14:36
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Келін Джорджеску / Фото: AP
Келін Джорджеску / Фото: AP

Сьогодні, 26 лютого, у Румунії поліція затримала ультраправого проросійського кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Політика доставили на допит у генеральну прокуратуру, проводяться десятки обшуків.

Про це пише видання Digi24.

Також повідомляється, що у команді Келіна Джорджеску заявили, що його затримали саме тоді, коли він збирався подати свою кандидатуру для участі у президентських виборах.

“Де демократія, де партнери, які повинні захищати демократію?”, – написали представники політика на його сторінці у Facebook.

Повідомляється про майже пів сотні обшуків в різних округах у фізичних осіб, а також у кількох офісах.

“Зокрема обшуки відбуваються в тому ж контексті, в якому слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії проросійського політика. Останній задекларував нульові витрати, попри те, що кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить про вкладання значних коштів”, – повідомляє РБК-Україна.

Проросійський кандидат у президенти Келін Джорджеску / Фото: Digi24

Що відомо про Келіна Джорджеску

Келін Джорджеску (рум. Călin Georgescu; нар. 26 березня 1962, Бухарест) – румунський політик, спеціаліст у сфері агрономії. У 2015–2016 роках обіймав посаду виконавчого директора Інституту глобального індексу сталого розвитку ООН у Женеві та Вадуці. Раніше працював президентом Європейського дослідницького центру Римського клубу (2013–2015). У 2024 році був кандидатом на пост президента Румунії.

Джорджеску відомий своїми ультраправими та проросійськими поглядами. Він неодноразово критикував Європейський Союз і НАТО, називаючи, зокрема, розміщення системи протиракетної оборони в Девеселу “ганьбою дипломатії”. Також він висловлював захоплення президентом Росії Володимиром Путіним, називаючи його “людиною, яка любить свою країну”, та стверджував, що Румунія повинна слідувати “російській мудрості”.

Щодо України, Джорджеску зробив кілька суперечливих заяв. В одному з інтерв’ю він назвав Україну “вигаданою державою”. В іншому випадку він припустив можливість зміни кордонів та потенційного приєднання частини українських територій до Румунії, зазначивши, що кордони “стовідсотково зміняться”. Після критики цих висловлювань Джорджеску заявив, що його слова мали “абсолютно теоретичний” характер.

Його погляди та заяви викликали значну критику як у Румунії, так і за її межами, особливо через проросійську риторику та сумнівні висловлювання щодо суверенітету сусідніх держав.


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