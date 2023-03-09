“Укренерго” відновило живлення на ЗАЕС

Запорізьку АЕС знову підключено до української системи енергоживлення, повідомляє прес-служба “Укренерго”.

Нагадаємо, що після нічних обстрілів ЗАЕС, що знаходиться на окупованій території, вперше з листопада минулого року (і вшосте з початку війни) залишилася без постійних джерел живлення і працювала на дизельних генераторах.

Як ми вже повідомляли сьогодні, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що таке більше не може тривати. “Ми ніби в кістки граємо, але одного разу наше везіння закінчиться”, – сказав він.