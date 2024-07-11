Суспільство

Укренерго прогнозує збільшення споживання електрики у четвер через спеку 
11 Липня 2024 10:50
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11 липня, прогнозується збільшення максимального споживання електроенергії на 7% порівняно із минулою добою.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Температура по країні перевищує +30 С. За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги.

Імпорт електроенергії 11 липня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 28 487 МВт-год. Експорт не здійснюється.


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