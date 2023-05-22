Економіка

“Укренерго” повідомило про відновлення подачі електрики на ЗАЕС

22 Травня 2023 13:43
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заес

На Запорізьку АЕС, яку зранку було відрізано від зовнішнього електропостачання, знову подається електрика. Про це повідомляє “Укренерго”. За даними компанії станція знову переходить на живлення від української енергосистеми.

Раніше вранці «Росатом» повідомляв про відключення високовольтної лінії електропередачі, яка живила ЗАЕС. В українському «Енергоатомі» стверджували, що це сталося через російський обстріл.

“Укренерго” також називає обстріл причиною аварії. За інформацією компанії, пошкодження отримали високовольтні лінії, що спричинило відключення однієї з потужних електростанцій. При цьому голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко говорив, що обстріли тут ні до чого. За його словами, на одному з об’єктів сталося спалах через перевантаження в енергосистемі.

«В результаті було знеструмлено споживачів у Запоріжжі. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Видача потужності електростанції поступово відновлюється», – зазначили в «Укренерго».


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