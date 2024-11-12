Економіка

Український бюджет втратив 300 млн грн через схеми із закупівлею колючого дроту для фортифікацій
12 Листопада 2024 14:09
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гроші
Колючий дріт / Ілюстративне фото БЕБ

Бюро економічної безпеки виявило, що понад 60% колючого дроту “Єгоза”, який виготовляється в тюрмах, продається через підприємства-посередники, що призвело до втрат державного бюджету в розмірі близько 300 млн грн з початку року.

Зазначається, що виробники реалізують до 45% усього обсягу такої продукції безпосередньо на адресу держорганів, а решту – через комерційні підприємства. Останні надалі встановлюють націнку до 45 % під час перепродажу товару державним установам.

Заступник директора БЕБ Андрій Пащук зазначив, що через договори з посередниками та обмежені виробничі можливості, державні адміністрації змушені купувати матеріали для фортифікацій за завищеними цінами, попри те, що виробляються вони державними установами.

За його словами, аби усунути передумови втрат бюджету Бюро направило на адресу Міністерства юстиції рекомендацію провести моніторинг обсягів реалізації бар’єрних рубежів та малопомітних перешкод комерційним підприємствам. 

Також фахівці БЕБ запропонували розглянути питання щодо встановлення пріоритетності виконання замовлень державних органів.


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