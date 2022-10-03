Український бюджет у вересні майже наполовину профінансований міжнародним коштом

За оперативними даними Державної казначейської служби, у вересні 2022 року до державного бюджету надійшло 156,1 млрд гривень. Із них майже половина – 72,5 млрд грн – це міжнародна фінансова допомога. Про це повідомляє міністерство фінансів.

Втім, її розміри (близько 2 млрд доларів) були меншими, ніж у попередні місяці, а відтак дефіцит бюджету у вересні був більшим.

Серед доходів, які надійшли безпосередньо з української економіки, основні надходження були отримані за рахунок ПДВ (понад 48 млрд грн) та акцизів (понад 9 млрд грн), податку на доходи фізичних осіб (майже 13 млрд грн млрд грн) та єдиного соціального внеску (37,5 млрд грн).

Доходи від податку на прибуток підприємств становили лише 1,4 млрд грн.