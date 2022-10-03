Економіка

Український бюджет у вересні майже наполовину профінансований міжнародним коштом

3 Жовтня 2022 21:39
11
бюджет

За оперативними даними Державної казначейської служби, у вересні 2022 року до державного бюджету надійшло 156,1 млрд гривень. Із них майже половина – 72,5 млрд грн – це міжнародна фінансова допомога. Про це повідомляє міністерство фінансів.

Втім, її розміри (близько 2 млрд доларів) були меншими, ніж у попередні місяці, а відтак дефіцит бюджету у вересні був більшим.

Серед доходів, які надійшли безпосередньо з української економіки, основні надходження були отримані за рахунок ПДВ (понад 48 млрд грн) та акцизів (понад 9 млрд грн), податку на доходи фізичних осіб (майже 13 млрд грн млрд грн) та єдиного соціального внеску (37,5 млрд грн).

Доходи від податку на прибуток підприємств становили лише 1,4 млрд грн.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
усі думки
ТОП-новини
3 Жовтня 2022 20:02
106

У Туреччині захисники “Азовсталі” зустрілися з рідними
3 Жовтня 2022 21:25
101

Франція хоче “зробити вартість війни нестерпною для Росії”
3 Жовтня 2022 20:47
70

Україна готова узгоджувати зі США цілі, якщо отримає далекобійні ракети ATACMS
3 Жовтня 2022 20:16
242

Ілон Маск запропонував віддати Крим росіянам
3 Жовтня 2022 19:50
82

Спецпризначенці звільнили на Херсонщині ще один населений пункт, але не кажуть який
Останні новини
усі новини