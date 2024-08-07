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Українську спортсменку змусили зафарбувати напис “я – українка” на Олімпіаді-2024
7 Серпня 2024 17:49
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олімпіада
Анастасія Рибачок у своєму каное / Фото: REUTERS

Українську веслувальницю Анастасію Рибачок змусили заліпити частину фрази “I am Ukrainian” (“Я – українка”) на Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомив головний тренер збірної України Ігор Нагаєв в коментарі для Суспільне Спорт.

Рибачок на Олімпійських іграх-2024 представлена у двох човнах: у каное-двійці, а також в каное-одиночці. У двійці українська веслувальниця разом з Людмилою Лузан автоматично пройшла до півфіналу змагань за результатами кваліфікації.

Для виступів в одиночці Рибачок прибула зі своїм човном, на якому було розміщено напис “I am Ukrainian (“Я – українка”). У ньому українська веслувальниця тренувалася, зокрема, перед стартом Олімпіади на каналі поблизу Обухова.

Проте перед стартом Олімпіади напис на каное зазнав вимушених змін. Його частину веслувальниці довелося вимушено заліпити — усе через позицію Міжнародної федерації каное.

За словами Нагаєва, випадки, коли Міжнародна федерація каное змушує заліплювати гасла на човнах — не перші. Тренер зауважив: у перший рік повномасштабного вторгнення подібних вимог від керівних органів не було.


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