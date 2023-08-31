Суспільство

Українські сапери знешкодили п’ять російських мін на шляху МАГАТЕ до Запорізької АЕС

31 Серпня 2023 19:03
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МАГАТЕ, заес

Під час одного з етапів ротації представників Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції, українські сапери знешкодили п’ять російських протипіхотних мін на шляху місії.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Сапери зі складу підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили 5 російських протипіхотних мін на шляху місії”, — йдеться в дописі Олександра Тарнавського.


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