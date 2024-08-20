Суспільство

Українські десантники у Курській області затрофеїли російський танк Т-90М “Прорив”
20 Серпня 2024 17:53
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Українські десантники під час операції у Курській області РФ захопили російський танк Т-90М “Прорив”, який армія РФ залишила без бою на позиціях.

Про це повідомили у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді.

“Неперевершено неефективний, як в прориві, так і в обороні. Росіяни в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що механіки-фахівці бригади швидко “оцінили та освоїли техніку”, відремонтували, завели й тепер танк нищитиме російське військо на боці України.


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