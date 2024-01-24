Українська тенісистка вперше вийшла у півфінал на Australian Open-2024

Українка Даяна Ястремська досягла історичного результату на Australian Open-2024. Тенісистка пройшла до півфіналу турніру, здолала для цього 19-річну чешку Лінду Носкову.

Ястремська була однією з двох українок, що пройшли до чвертьфіналу на Australian Open-2024. Цим результатом тенісистка вже оновила особистий рекорд, а разом з Мартою Костюк ще й стали авторками національного: уперше на цій стадії Україна була представлена одразу двома тенісистками.

Крім того, на Australian Open Ястремська, у статусі кваліфаєрки, вибила з турніру сімох тенісисток. Останньою перед чвертьфінальною грою стала “нейтральна” білоруска Вікторія Азарєнка.

Здобула перемогу Ястремська й у чвертьфіналі. Цим результатом тенісистка продовжила переможну серію, а також уперше у кар’єрі дійшла до півфінальної стадії на Грендслемах.