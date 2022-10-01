Українська артилерія знищила пункти управління і техніку окупантів, – Гайдай

Збройні сили України на Луганщині за минулу добу 30 вересня десятки разів влучили по скупченню техніки та окупантам.

“Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили одинадцять пунктів управління різного рівня і вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

Також, в зону ураження потрапили ще чотирнадцять військових об’єктів ворога – склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки. Відбито атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара”, – написав Гайдай у Telegram.

За словами Гайдая, окупанти скаржаться на обстріли своїх позицій в районах населених пунктів Золоте-5, Сватове, Кремінна, Врубівка, Рубіжне, Лантратівка, Привілля, Лисичанськ, Кремінна, Сєвєродонецьк.

Наша авіація також завдала понад десятка ударів по позиціях. Є підтвердження про ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Ще окупанти позбулися гелікоптера К-52.