Українці, які виїхали за кордон, зможуть отримувати пенсію через “Укрпошту”

Українці, які тимчасово живуть за кордоном, зможуть отримувати пенсії міжнародними переказами через «Укрпошту» – таку можливість передбачив уряд, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Вони проходять під головуванням віце-прем’єрки Ірини Верещук. Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі», – повідомили в міністерстві.

Відтепер, кажуть в уряді, виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування).

«Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України», – йдеться в повідомленні.