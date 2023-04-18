Суспільство

Українці, які виїхали за кордон, зможуть отримувати пенсію через “Укрпошту”

18 Квітня 2023 21:23
17
читать на русском →
біженці, пенсія

Українці, які тимчасово живуть за кордоном, зможуть отримувати пенсії міжнародними переказами через «Укрпошту» – таку можливість передбачив уряд, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Вони проходять під головуванням віце-прем’єрки Ірини Верещук. Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі», – повідомили в міністерстві.

Відтепер, кажуть в уряді, виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування).

«Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України», – йдеться в повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Квітня 2023 20:37
51

Німеччина передала Україні ЗРК Patriot
18 Квітня 2023 21:01
65

На війні загинув екс-нардеп Олег Барна
18 Квітня 2023 20:53
27

Зеленський запевнив Кевіна Маккарті в тім, що готов звітувати за кожен долар американської допомоги
18 Квітня 2023 19:20
24

Польща розблокує транзит українського збіжжя 21 квітня
18 Квітня 2023 18:39
26

Тривають запеклі бої за Бахмут і Мар’їнку. Відбито близько 30 атак – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
усі думки