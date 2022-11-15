Техно

Україна зазнає серйозних збоїв у роботі інтернету

15 Листопада 2022 19:48
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інтернет

Група інтернет-моніторингу Netblocks заявила, що Україна зазнає “серйозних збоїв у роботі інтернету”, а поточні показники показують, що інтернет-зв’язок забезпечується лише на 67%.

Російські удари, спрямовані на енергетичну інфраструктуру країни, призвели до відключення електрики у низці регіонів та міст, включаючи Харків, Одесу, Житомир, де його немає взагалі, та Тернопіль.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що 80% міста залишається без електрики, тому немає ні опалення, ні гарячої води.


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