Група інтернет-моніторингу Netblocks заявила, що Україна зазнає “серйозних збоїв у роботі інтернету”, а поточні показники показують, що інтернет-зв’язок забезпечується лише на 67%.

Російські удари, спрямовані на енергетичну інфраструктуру країни, призвели до відключення електрики у низці регіонів та міст, включаючи Харків, Одесу, Житомир, де його немає взагалі, та Тернопіль.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що 80% міста залишається без електрики, тому немає ні опалення, ні гарячої води.