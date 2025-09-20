Україна ввела санкції проти кримських колаборантів, російських пропагандистів і проросійських діячів з Молдови

Президент Володимир Зеленський підписав три укази про введення в дію рішень РНБО щодо нових санкцій. Під обмеження потрапили чиновники окупаційної влади Криму, представники судової системи РФ, пропагандисти та проросійські політичні діячі з Молдови, повідомили в Офісі президента.
Санкції накладені, зокрема, на шістьох російських пропагандистів, серед яких Олександр Роджерс, що публічно заперечував існування України та виправдовував агресію РФ, а також сенаторка Олена Мізуліна – авторка репресивних законів і відома прихильниця війни.
До списку також внесли 11 громадських і політичних діячів Молдови, які просувають проросійські наративи. Серед них – Василе Боля, який популяризує політику Кремля у медіа, та Дмитрій Константінов, голова Народних зборів Гагаузії, що відкрито повторює тези російської пропаганди.
Окреме рішення стосується 66 фізичних та 13 юридичних осіб, пов’язаних із діяльністю окупаційної адміністрації Криму, російською пропагандою і допомогою армії РФ. Серед них – так звана «міністр освіти» Криму Валентина Лаврик, яка впроваджує російські стандарти й мілітаризує навчання, та судді Василь Злотніков і Денис Ізотенко, що ухвалювали репресивні вироки проти кримчан.
У Києві наголошують: ці санкції синхронізовані з діями міжнародних партнерів, спрямовані на блокування ресурсів Росії, захист прав людини на окупованих територіях та протидію російській пропаганді.