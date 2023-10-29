Економіка

Україна відмовляється від транзиту російського газу

29 Жовтня 2023 11:08
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газ, Нафтогаз

НАК “Нафтогаз України” не продовжуватиме транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році.

Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов інтерв’ю Радіо Свобода.

Глава “Нафтогазу” зазначив, що Україна готова вже відмовитися від транзиту газу, особливо через те, що РФ не виконує умов контракту.

“Газпром” не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС “Сохранівка” (знаходиться фактично в окупованій зоні), тому “Нафтогаз” недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит), і виконує свої зобов’язання незалежно від того, подаючи позови проти “Газпрому” для виконання своїх зобов’язань”, – сказав Чернишов.

Однак Україна продовжує транзит виключно для підтримки європейських колег.

“Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими”, – пояснив Чернишов.

Глава “Нафтогазу” додав, що ЄС планує повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року, тому не наполягає на продовженні українського транзиту.


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