Україна та Польща зміцнюють єдину енергосистему

Державна компанія “Укренерго” спільно з польським партнером PSE модернізувала потужну лінію електропередач між Польщею та Україною.

Протяжність нової лінії, яка переважно проходить територією України, сягає майже 400 км.

“Ця міждержавна лінія електропередачі означає додаткову надійність роботи української енергосистеми як частини європейської енергомережі”, – заявили у компанії.

“Рух України до Євросоюзу – це не тільки амбіції, а й конкретні результати, – заявив у свою чергу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. – За рахунок продажу електроенергії ми накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А у разі потреби активізуємо імпорт та отримаємо аварійну допомогу від сусідів”.

“Це був складний, але взаємовигідний проект, який ми реалізували у співпраці з нашими європейськими колегами”, – наголосив голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький.

За його словами, цей проект є важливим як для України, так і для енергетичної безпеки Європи, оскільки ця лінія посилить зв’язки між українською та європейською енергосистемами.