Україна просить ЄС накласти санкції на “Росатом”

У Росії вже все технічо готове для здійснення вибуху на Запорізькій атомній електростанції, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

У зв’язку з цим він закликав ЄС запровадити санкції проти компанії “Росатом”.

Зеленський просить світових лідерів натиснути на Росію, щоб не допустити ядерної катастрофи.

“Вже зараз потрібний початок роботи над 12-м пакетом санкцій, ми з Педро Санчесом сьогодні почали говорити про ці санкції. Україна не розуміє, чому досі не запроваджені санкції проти компанії “Росатом” і її керівників, коли представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку”, – сказав Зеленський.

Водночас експерти МАГАТЕ заявляють, що “наразі не виявили видимих слідів мін чи інших вибухових речовин, закладених на ЗАЕС”.

У цій же заяві МАГАТЕ каже, що експертам “все ще потрібен додатковий доступ для проведення подальших таких перевірок на місці”.

Організація також свідчить, на тлі занепокоєння через прорив Каховської дамби, що ЗАЕС все ще має достатньо запасів води на кілька місяців.

Тим часом, Головне управління розвідки України застерігає: росіяни поступово виїжджають із ЗАЕС (одними з перших поїхали троє керівних співробітників “Росатому”). Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з “Росатомом”. Згідно отриманих вказівок вони мають від’їхати до 5 липня і “бажано до Криму”.