Політика

Україна пропонує Франції створення спільних підприємств ОПК
1 Березня 2025 12:18
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Сергій Боєв (у центрі) під час зустрічі зі спецпредставником президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном / Фото Міноборони
Сергій Боєв (у центрі) під час зустрічі зі спецпредставником президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном / Фото Міноборони

Україна пропонує французьким компаніям, що займаються виробництвом озброєнь, створити спільні підприємства для задоволення своїх оборонних потреб. Для фінансування декількох проєктів планується використати кошти від заморожених активів Росії.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час зустрічі зі спецпредставником президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном, повідомляє пресцентр Міноборони.

Сергій Боєв уточнив, що серед найбільш критичних потреб України залишаються системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети для їх дооснащення, важка бронетехніка та боєприпаси.

“Окрім залучення інвестицій та розвитку виробництва, Україна також зацікавлена у закупівлі готової техніки. Потреби залишаються значними, ситуація на фронті швидко змінюється, тому потрібні оперативні рішення”, – зазначив він.

Він також ознайомив П’єра Ельброна з поточними планами Росії, підкресливши, що дії агресора свідчать про його намір продовжувати війну та нарощувати військові можливості через формування нових підрозділів, залучення нових людей і розвиток оборонно-промислового комплексу.

“Продовження підтримки від наших партнерів і готовність її нарощувати є для нас важливими. Україна повинна залишатися сильною на полі бою, оскільки це ключ до досягнення стабільного миру”, – резюмував заступник міністра оборони.


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