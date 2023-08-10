Суспільство

Україна повідомила про тимчасові коридори для суден, що прямують до та з чорноморських портів

10 Серпня 2023 15:24
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Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

“Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.

Раніше ці маршрути Україна пропонувала у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом.

Крім цього, Міжнародна морська організація закликала РФ дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі.

“Вказані маршрути в першу чергу використовуватимуться для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24.02.2022 р”, – додали у ВМС.

До проходу ними допускатимуться судна, власники або капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.


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