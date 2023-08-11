Суспільство

Україна почала переговори з Великою Британією про “гарантії безпеки”

11 Серпня 2023 20:51
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британія, єрмак

У п’ятницю 11 серпня Україна розпочала двосторонні консультації щодо “гарантій безпеки” з Великою Британією. 

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Дійсно, після наших американських колег ми розпочали (консультації. – ред.) з нашими друзями, партнерами з Великої Британії. Це країна, яка за ключовою допомогою є одним із наших головних і стратегічних партнерів”.

Він зазначив, що до декларації “Великої сімки” про “гарантії безпеки” для України приєдналися вже 13 країн. При цьому, як він нагадав, Україна вже розпочала двосторонні консультації щодо гарантій зі США.

Керівник ОП зауважив, що нині мета – до кінця року мати перші двосторонні угоди з країнами, які нададуть безпекові гарантії Україні.

Як відомо, країни “Групи семи” на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо “гарантій безпеки” для України. Лідери узгодили не конкретні параметри “гарантій безпеки”, а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.


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