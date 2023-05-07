Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для попередження про ракетний напад

Україна почала отримувати радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу. Виробляє радари ізраїльська компанія RADA Electronic Industries. Ймовірно, це радари, призначені для системи “червоного кольору”, яку Ізраїль зобов’язався встановити в Україні в якості гуманітарного кроку.

Про це повідомляє Israel Defense.

Україна повинна отримати партію з 16 радарів RADA. Їх будуть використовувати для виявлення та попередження про ракетні атаки. Видання зазначає, що передача таких радарів потребує схвалення Міністерства оборони Ізраїля.

Роль радара полягає в тому, щоб попередити про наближення загрози, яка це загроза, куди вона вдарить і коли.

Про те, що Україна почала отримувати радари, свідчить фото ізраїльського волонтера Natan Flayer, яке він опублікував у Twitter.

Варто зазначити, що радари RADA використовують в Ізраїлі для виявлення та встановлення загрози з неба. Вони підключені до системи оповіщення. У разі загрози жителі отримують сповіщення про те, що необхідно сховатися.

Ізраїль не передає та не продає Україні наступальну військову техніку. Натомість близько року тому Ізраїль створив в Україні польовий госпіталь, який тимчасово працював і зараз забезпечує систему попередження про ракети. Також глава МЗС нещодавно заявив, що Ізраїль готовий сприяти зусиллям Європи з розмінування України.