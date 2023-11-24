Україна планує евакуацію водіїв із заблокованого кордону

Міністерство відновлення та розвитку інфраструктури готує евакуацію водіїв із заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні.

Про це повідомив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у Facebook

“Ми розпочали збір даних для евакуації наших водіїв. У нас вже вичерпався час на погодження компромісів.

Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади.

Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади”.

Деркач зазначив, що Україна буде вивозити всіх водіїв, які висловлять бажання. Міністерство також опублікувало форму, яку потрібно заповнити для евакуації.

Представник міністерства додав, що за останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях, десятки листів, зустрічей: “Ми запропонували низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон”.

Крім того українське міністерство відновлення ініціює створення моніторингової групи з боку Євросоюзу на кордоні: “Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску”.

Деркач додав, що офіційний лист з такою пропозицією направили і уже очікують відповідь.