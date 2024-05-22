Політика

Україна отримає від Швеції понад €6 млрд на військові потреби

22 Травня 2024 12:31
допомога, україна, швеція
Прапор Швеції / Getty Images

22 травня, Швеція погодила виділення  75 млрд шведських крон на військову підтримку України протягом на 2024-2026 років.

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

“Швеція збільшить підтримку, і рамка складає 75 мільярдів шведських крон на військову підтримку на 2024-2026 роки, по 25 мільярдів шведських крон на рік”, – мовиться у повідомленні.

В уряді підкреслили, що Швеція підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

З цією пропозицією загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон (9,66 млрд євро). 

Військова підтримка в рамках України може набувати форми, наприклад, пожертвувань оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки закупівель оборонного обладнання.

“Залежно від того, який тип підтримки буде використано, наприклад, чи буде вона спрямована на заміну закупівель, рамкова програма може чинити навантаження на державні фінанси протягом кількох років і навіть після 2026 року”, – зазначили у шведському уряді.


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