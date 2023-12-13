Україна отримає від Норвегії черговий пакет допомоги

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна надасть додаткову підтримку Україні, яка включатиме засоби підсилення протиповітряної оборони, фінансування нарощування виробництва боєприпасів, а також підтримку сфер охорони здоров’я та освіти.

Про це повідомив Йонас Гар Стьоре після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає “Європейська правда”

“Крім того, ми надамо співфінансування для посилення споможностей оборонної промисловості, аби забезпечити, що Україна буде мати достатньо боєприпасів, щоб захищатися”.

У комюніке уряду зазначають, що Норвегія надасть Україні додаткове обладнання для ППО.

Прем’єр зазначив, що більше половини усієї норвезької допомоги для України у 2023 році становила військова допомога, з акцентом на протиповітряну оборону.

У комюніке уряду нагадують, що в лютому 2023 року парламент Норвегії погодив програму підтримки України Nansen із загальним бюджетом 75 млрд крон (понад 6 млрд євро), розраховану на п’ять років.

13 грудня прем’єр анонсував чотири ключові виплати у рамках цієї програми.

135 млн крон (11 млн євро) нададуть як бюджетну підтримку для забезпечення видатків на освіту, охорону здоров’я та виплату пенсій.

Окрім цього, на початку 2024 року буде надано 3 млрд крон (понад 250 млн євро) підтримки на функціонування сфери освіти та охорону здоров’я через фонд URTF під егідою Світового банку.

335 млн крон (28 млн євро) передбачено на подальше посилення протиповітряної оборони.

1 млрд закладають на співфінансування посилення спроможностей оборонної промисловості, щоб для України виробляли більше снарядів та ракет.

Ще 137 млн крон закладають на “зимову” гуманітарну програму ООН для України, що призначена для забезпечення прихистком, базовими речима та їжею людей, які через війну залишились без даху над головою.

Це фінансування буде надане додатково до допомоги, анонсованої раніше протягом 2023 року.

Прем’єр Норвегії наголосив, що агресія Росії проти України є посяганням на колективну безпеку, демократичні права та цінності. “Разом з нашими союзниками і партнерами у Європі та інших частинах світу, Норвегія продовжить підтримувати Україну у боротьбі, в якій вона захищає себе”, – зазначив Йонас Гар Стьоре.

Зеленський після зустрічі розповів, що на переговорах піднімав також питання про захист українських портів і свободи судноплавства у Чорному морі.