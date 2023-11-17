Політика

Україна отримає від Нідерландів ще 2 мільярди євро військової допомоги

17 Листопада 2023 16:44
читать на русском →
допомога, україна, Нідерланди

Уряд Нідерландів надасть Україні додаткові два мільярди євро на військову допомогу. Гроші передадуть у 2024 році.

Про це повідомила очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яку цитує Reuters і “Європейська правда”

За її словами, це рішення означає те, що підтримка України у війні проти Росії залишається непохитною.

Ці кошти є частиною ширшого пакета допомоги, який Нідерланди нададуть Україні наступного року, що включає початкові 102 мільйони євро на реконструкцію та гуманітарну допомогу, які будуть збільшені протягом року в разі потреби.

Оллонгрен зазначила, що після прийняття останнього пакета загальна сума підтримки, яку Нідерланди надали Україні, становить близько 7,5 мільярдів євро.

“Для мене найбільш важливим є те, що наступного року ми надамо додатково 2 мільярди євро на військову допомогу. “Це збереже нашу підтримку України і забезпечить її безперервність, що є критично важливим для України”, – сказала вона, маючи на увазі вибори 22 листопада в Нідерландах, які змінять склад урядової коаліції.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Листопада 2023 20:23

Зеленський заявив, що рівень ППО дає змогу не зупиняти роботу країни під час злету носіїв “Кинджалів” 
17 Листопада 2023 18:30

Естонія встановила на східному кордоні з РФ протитанкові загородження 
17 Листопада 2023 14:54

Орбан заявив, що ситуація з угорською мовою на Закарпатті за часів СРСР була кращою, ніж в Україні
17 Листопада 2023 14:18

У російському полоні досі перебувають 4337 громадян України
17 Листопада 2023 14:06

У США розпочалася підготовка українських пілотів до польотів на F-16
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід Маслов

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
усі думки