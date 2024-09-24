Економіка

Україна отримає від Нідерландів понад 200 млн євро на відновлення критичної інфраструктури
24 Вересня 2024 11:42
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допомога, Нідерланди, україна
Прапор Нідерландів / Фото з відкритих джерел

Україна отримає від Нідерландів новий пакет підтримки України в розмірі 209,5 млн євро для відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ країни Каспар Велдкамп.

Велдкамп анонсував новий пакет підтримки України розміром 209,5 млн євро. За його словами, він буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

Окрім цього, Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

Велдкамп заявив, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, і для того “щоб Україна витримала, їй потрібна енергія”.

“На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з (міністром закордонних справ. – Ред.) Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об’єднати зусилля, щоб забезпечити це”, – додав міністр.


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