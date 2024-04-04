Україна отримає від Латвії дрони на €1 млн 

Україна отримає від Латвії новий пакет військової допомоги. В межах “коаліції дронів” партнер передасть перші безпілотники.

Про це повідомляє прем’єрка Латвії Евіка Сіліня на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Ризі.

Сіліня оголосила, що “зовсім скоро” Латвія надішле перші дрони загальною вартістю 1 млн євро.

“Дрони вже перевірені, наші колеги вже визнали їх такими, що відповідають усім вимогам”, – зазначила прем’єр-міністр.

За її словами, в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів Латвія внесе 10 млн євро.

“Вже цього місяця передбачається наступний пакет військової допомоги, зокрема матеріально-технічні засоби, боєприпаси та озброєння, які є у нас”, – повідомила вона.