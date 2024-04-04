Суспільство

Україна отримає від Латвії дрони на €1 млн 

4 Квітня 2024 13:17
україна, латвія

Україна отримає від Латвії новий пакет військової допомоги. В межах “коаліції дронів” партнер передасть перші безпілотники. 

Про це повідомляє прем’єрка Латвії Евіка Сіліня на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Ризі.

Сіліня оголосила, що “зовсім скоро” Латвія надішле перші дрони загальною вартістю 1 млн євро.

“Дрони вже перевірені, наші колеги вже визнали їх такими, що відповідають усім вимогам”, – зазначила прем’єр-міністр.

За її словами, в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів Латвія внесе 10 млн євро.

“Вже цього місяця передбачається наступний пакет військової допомоги, зокрема матеріально-технічні засоби, боєприпаси та озброєння, які є у нас”, – повідомила вона.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Квітня 2024 12:19

Правоохоронці затримали на Хмельниччині працівника ВЛК, який вимагав у хворого військовослужбовця 40 тисяч гривень
4 Квітня 2024 11:35

Князєва відсторонили від суддівської практики до винесення вироку або закриття справи
4 Квітня 2024 10:44

У чергах на польському кордоні – 1400 вантажівок
4 Квітня 2024 09:54

Атака дронів на Харків: з-під завалів витягнули чоловіка
4 Квітня 2024 09:39

Окупанти атакували Україну 20 Шахедами: Сили оборони збили 11
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
усі думки