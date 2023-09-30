Суспільство

Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2

30 Вересня 2023 19:13
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зброя, чехія

Чехія надасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2 та допоможе налагодити виробництво боєприпасів.

Про це інформує міністерство оборони Чехії

Зазначається, що заступник міністра оборони країни Даніель Блажковец взяв участь в українському Форумі оборонних індустрій. На ньому він наголосив, що підтримка України Чехією триватиме до остаточної перемоги України. 

Блажковец обговорив з українською стороною поточні спільні проєкти, а також можливості для початку співпраці над новими. Зокрема, Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2: їх виготовлятимуть під брендом “Sich” (“Січ”).

“Серед інших спільних проєктів – виробництво патронів для великокаліберних боєприпасів з твердого полімеру, що є інноваційним рішенням в умовах дефіциту сировини”, – додали в міноборони.

Цей проєкт втілюватиме компанія Sellier & Bellot.

Також було обговорено співпрацю у виробництві бронемашин, бойових машин піхоти та постачання спеціальних шасі Tatra. 

“Наша підтримка трансформувалася від рівня військової допомоги та постачання кінцевої продукції до довгострокового інтенсивного оборонно-промислового співробітництва, в якому беруть участь не лише наші армії, а й підприємства оборонної промисловості, як державні, так і приватні. Однак ми хочемо просунути цю співпрацю ще далі”, – підкреслив заступник міністра.


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