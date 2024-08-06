Політика

Україна мала шанс знищити десятки російських Су-34, але США не дозволили використати ATACMS, – Forbes
6 Серпня 2024 15:51
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росія, сша
Російські військові літаки на авіабазі у Липецьку / Фото з відкритих джерел

На початку літа Україна мала шанс завдати удару по авіабазі “Малишево” у Воронезькій області РФ, де розміщені десятки російських Су-34, але США не дозволили використати ATACMS.

Як повідомляє Forbes, українські чиновники кілька місяців просили своїх іноземних союзників дозволити бити далекобійними ракетами по російських аеродромах, розташованих відносно близько до українського кордону. Це дозволило б знищити військові літаки росіян, які там стояли просто неба. Але протягом кількох місяців союзники заперечували, посилаючись на ризик ескалації.

На початку цього літа 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії відкрито розмістив десятки Су-34 на авіабазі “Мальшево” у Воронезькій області Росії за 160 км. Ці літаки є носіями керованих авіабомб. Оскільки авіабаза добре захищена, Україна просила у США дозволу вдарити по ній ракетами далекого радіусу дії ATACMS, адже їх складно перехопити. Але Адміністрація президента Джо Байдена відповіла категоричною відмовою.

Водночас, як пише Forbes, “росіяни помітили “гарячу” дипломатію щодо ATACMS” та прийняли рідкісне для себе рішення на випередження. Вони вивели з “Малишево” та інших прикордонних районів літаки Су-34.

Зазначається, що сьогодні багато Су-34 перебувають на базах за сотні кілометрів від кордону з Україною. І вони є невразливими для українських безпілотників та ATACMS, наданих українським військовим.

Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на удари за допомогою ATACMS по російських базах, може бути надто пізно, адже найцінніші цілі можуть бути занадто далеко.

Forbes зазначає, що кілька Су-34, а також деякі запаси КАБів залишаються на прикордонних аеродромах, таких як “Морозовськ”. Але щоб припинити кампанію бомбардувань КАБами, Україні потрібно знищити десятки Су-34. І більш розумне російське дислокування ускладнює це досягнення.


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