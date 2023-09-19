Економіка

Україна достроково заповнила сховища газом до цільового рівня

19 Вересня 2023 09:56
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газ

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на 19 вересня сягнули рівня 14,7 млрд кубометрів. Це цільовий рівень, встановлений Кабінетом міністрів, повідомив голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.

“Сьогодні обсяг газу в сховищах становить – 14,7 млрд куб. м. Група Нафтогаз достроково виконала розпорядження Кабінету міністрів України з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року – до 1 листопада накопичити цей обʼєм для проходження опалювального сезону”, – повідомив Чернишов.

Середній рівень наповнення газосховищ на початку опалювальних сезонів з 2011 до 2019 року включно сягав 17,9 млрд куб. м, а мінімальний опускався до 14,5 млрд куб. м у 2016-му. У 2020-му в українських ПСГ на початку сезону відбору було накопичено рекордні за 10 років 28,3 млрд куб. м газу.

У 2022 році в опалювальний сезон Україна зайшла з запасами близько 14,7 млрд куб. газу, протягом зими з підземних сховищ відібрали 5,57 млрд куб. м.

На початок опалювального сезону 2023-2024 років Кабінет міністрів вирішив вийти на показник не менше ніж 14,7 млрд кубометрів газу.


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