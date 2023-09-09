Політика

Україна домовилася з Японією про початок переговорів щодо безпекових гарантій

9 Вересня 2023 17:23
читать на русском →
україна, японія

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші, який перебуває з візитом в Україні, повідомляє пресслужба українського лідера.

Відомо, що вони домовились про початок перемов щодо гарантій безпеки.

«Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7», – йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував міністру за чітку позицію Японії, «яка сьогодні залишається ключовим партнером України в Азії та продовжує підтримку для нашої країни».


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Вересня 2023 18:59

Сили оборони мають успіх біля Роботиного та Кліщіївки – Генштаб
9 Вересня 2023 17:43

МЗС України відреагувало на спільну декларацію G20
9 Вересня 2023 16:55

У Марокко кількість жертв перевищила 1000
9 Вересня 2023 15:48

G20 опублікувала декларацію лідерів
9 Вересня 2023 13:40

Учасники саміту G20 погодили “українську частину” підсумкової декларації
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки