Україна домовилася з Японією про початок переговорів щодо безпекових гарантій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші, який перебуває з візитом в Україні, повідомляє пресслужба українського лідера.

Відомо, що вони домовились про початок перемов щодо гарантій безпеки.

«Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7», – йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував міністру за чітку позицію Японії, «яка сьогодні залишається ключовим партнером України в Азії та продовжує підтримку для нашої країни».