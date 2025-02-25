Політика

Угорщина вимагає виключити із санкційних списків ЄС вісьмох росіян
25 Лютого 2025 20:30
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Угорщина вимагає виключити із санкційних списків Євросоюзу вісьмох росіян, погрожуючи в іншому разі не погодитися на продовження санкцій. Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Джерела агентства не уточнили, про кого саме йдеться.

Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто, зі свого боку, 24 лютого заявив, що Будапешт “не готовий поспішати” з продовженням санкцій щодо окремих громадян РФ – він також не називав їхніх прізвищ.

Антиросійські санкції ЄС, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення, подовжуються кожні півроку. Для їхнього продовження необхідна одностайна згода всіх країн блоку. Угорщина неодноразово погрожувала накласти вето на продовження санкцій, вимагаючи від Брюсселя поступок з будь-яких питань. Щоразу Будапешт у підсумку підтримував продовження.


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