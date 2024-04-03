Суспільство

Удар по заводу з виробництва дронів у Татарстані: ООН засудили атаку України, назвавши завод цивільним об’єктом

3 Квітня 2024 12:42
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Ілюстративне фото / Getty Images

Представники ООН назвали завод з виробництва дронів-камікадзе Shahed у російському Татарстані “цивільною інфраструктурою” та засудили удар по ньому 2 квітня.

Про це заявив прессекретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє пресслужба ООН.

У відповідь на запитання журналіста в ООН назвали підприємство, яке працює на ВПК РФ, “цивільною інфраструктурою”.

“Ми виступаємо проти усіх нападів на цивільну інфраструктуру та закликаємо припинити їх”, – сказав Дюжаррік.

UPD:

ООН не приймала жодних рішень із цього приводу. Проходив стандартний брифінг спікера Генсека ООН, присвячений переважно у Газі та Сирії. Насамкінець слово дали російському “журналісту” Денису.

– Сьогодні, – каже Денис, – БПЛА з обладнанням НАТО атакували об’єкти у Татарстані. Повідомляється, що люди зазнали поранень. Чи є у вас коментарі?

Спікер не рзуміючи про які саме об’єкти в Татарстані йде мова, дає стандартну відповідь проти атак на громадянську інфраструктуру.

Дослівно:

Питання: Привіт, раніше дрони з натівським обладнанням атакували об’єкт у Татарстані. За інформацією, двоє людей дістали поранення. Чи є у вас коментар з цього приводу?

Відповідь прес-секретаря: Наша організація виступає проти нападів на цивільну інфраструктуру.


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