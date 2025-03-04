Удар по полігону на Дніпропетровщині: Військовий розповів, що удар відбувся після того, як усіх бійців вишикували у стрій

Над полігоном на Дніпропетровщині, по якому 1 березня Росія завдала удару, зранку спостерігав російський розвідувальний дрон, а за 20 хвилин до атаки бійців вишикували на контрольно-пропускному пункті (КПП).

Про це “Суспільному” на умовах анонімності розповів військовий, який також був присутній на шикуванні.

“Поназивали конкретні прізвища і вивели людей на КПП. І рівно через 20 хвилин стався “приліт”. Це був “Іскандер” нової модифікації з касетними боєприпасами”, — сказав він.

За його словами, внаслідок удару багато бійців зазнали тяжких поранень, бо осколки порозліталися скрізь. Одразу приїхали “швидкі”, які евакуювали поранених. Однак він зазначив: турнікетів не було.

Військовий сказав: йому пощастило, бо просто підвернув ногу. Зараз, з його слів, бійців з полігону відпустили додому.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий визнав факт загибелі українських військових на полігоні. Згодом про цю трагедію повідомив і головнокомандувач Олександр Сирський, а ДБР заявило про відкриття кримінальної справи.