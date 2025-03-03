Суспільство

Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: Сирський усунув двох посадовців ЗСУ від виконання службових обов’язків
3 Березня 2025 15:44
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Олександр Сирський / Фото: t.me/osirskiy
Олександр Сирський / Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на ракетний удар РФ по полігону у Дніпропетровській області. Від виконання службових обов’язків відсторонили начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини.

Про це Олександр Сирський написав у Telegram.

«З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України. На час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини», – написав Сирський.

Також головком повідомив, що поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень ГК та ГШ ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

«Також визначив їм уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених у інженерному відношенні спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, а також – як проведені інженерні роботи щодо їх обладнання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий підтвердив інформацію про загибель військовослужбовців на полігоні в тилу внаслідок ворожого удару та обіцяв покарати всіх причетних. ДБР відкрило кримінальне провадження через удар РФ по полігону на Дніпропетровщині.


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