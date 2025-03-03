Кримінал

Ракетний удар по полігону в Черкаському: ДБР порушило кримінальну справу
3 Березня 2025 13:50
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Ілюстративне фото / ДБР
Ілюстративне фото / ДБР

ДБР розпочало розслідування російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині, де перебували українські військові.

За даними слідства, унаслідок атаки є загиблі та поранені військовослужбовці. На місці працює спеціальна група правоохоронців, тривають слідчі дії.

“ДБР наголошує на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців”, – йдеться у повідомленні.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що призначив перевірку через трагедії на полігоні в Черкаському.

“Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами”, — додав Драпатий.


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