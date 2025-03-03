Кримінал

Командувач Сухопутних військ про удар по полігону на Дніпропетровщині: винні не уникнуть відповідальності
3 Березня 2025 10:32
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Російські війська завдали удару по полігону на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули українські військові. Командування призначило незалежну перевірку, щоб встановити всі обставини трагедії.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий.

За його словами, всі, хто ухвалював рішення в той день, а також ті, хто цього не зробив вчасно, нестимуть відповідальність. Для цього призначено незалежну перевірку за участі військової контррозвідки.

“Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами.

Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли “відмазатися”, – зазначив Драпатий.

Командувач пообіцяв домагатися найсуворішого покарання для тих, хто нехтував безпекою військових. Він також закликав усіх військових позбутися формалізму та бюрократії, адже кожен несе відповідальність за життя своїх побратимів.


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