Учасники підсумкової сесії на саміті G7 погодилися з аргументами Зеленського й ухвалили рішення – ОП

На завершення історичної участі Президента України Володимир Зеленський у Саміті G7 у Хіросімі (до речі вперше Президент був за одним столом з ключовими світовими лідерами держав Групи семи) відбулася мабуть найважливіша сесія.

Вперше від початку повномасштабної російської агресії за одним столом з Президентом України були усі лідери G7 та лідери найвпливовіших держав Глобального Півдня – Індії, Бразилії та Індонезії, написав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква у Facebook.

Він зауважив, що саме ця Сесія G7 стала найголовнішою і найрезультативнішою для України.

Партнери обговорили українську Формулу миру, на якій має базуватися відновлення миру в Україні, та почули реакцію Глобального півдня.

Українська сторона чітко пояснила, чому Формула миру може бути лише українською – адже війна відбувається саме на українській землі й саме українці виборюють своє право на незалежність, територіальну цілісність, безпечне та успішне майбутнє.

“Партнери дослухалися до нас і погодилися з аргументами Президента України” – зазначив він.

Учасники сьогоднішньої підсумкової сесії ухвалили такі рішення:

1) усі держави повинні дотримуватися принципів Статуту ООН, в першу чергу, таких як повага до суверенітету та територіальної цілісності;

2) конфлікти необхідно вирішувати виключно мирним шляхом та на основі діалогу;

3) не допускати односторонніх спроб силою змінити статус-кво в будь-якій точці світу;

4) міжнародний порядок має грунтуватися на верховенстві права.

Учасники сесії обговорили терміни проведення Глобального саміту миру, а Україна заручилась підтримкою партнерів у допомозі над його підготовкою.

Важливо, що Україна стала повноправним учасником сьогоднішнього діалогу про спільне протистояння викликам миру та стабільності, з якими стикається міжнародна спільнота.

У Хіросімі Президент України провів двосторонні зустрічі з усіма лідерами G7 та більшістю лідерів Глобального Півдня, які брали участь у Саміті, зокрема з Премʼєр-міністром Індії, президентами Індонезії та Кореї, а також з Прем‘єрами В‘єтнаму та Австралії.