Суспільство

У жіночій в‘язниці поблизу Гондурасу стався бунт: 40 людей загинуло

21 Червня 2023 09:40
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вбивство

Поблизу Тегусігальпа, столиці Гондурасу, стався бунт у жіночій в’язниці внаслідок якого 41 ув’язнена була вбита. 

Про це пише The Guardian.

Президентка асоціації сімей ув’язнених Дельма Ордонез повідомила, що у в’язниці сталася бійка між членами ворогуючих угруповань Barrio 18 і Mara Salvatrucha (MS-13).

Деяких з жінок застрелили, щонайменше семеро перебувають в лікарні з вогнепальними та ножовими пораненнями.

Керівниця пенітенціарної системи країни Хулісса Вільянуева припускає, що заворушення почалися через нещодавні спроби влади придушити незаконну діяльність у в’язницях.


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