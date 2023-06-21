У жіночій в‘язниці поблизу Гондурасу стався бунт: 40 людей загинуло

Поблизу Тегусігальпа, столиці Гондурасу, стався бунт у жіночій в’язниці внаслідок якого 41 ув’язнена була вбита.

Про це пише The Guardian.

Президентка асоціації сімей ув’язнених Дельма Ордонез повідомила, що у в’язниці сталася бійка між членами ворогуючих угруповань Barrio 18 і Mara Salvatrucha (MS-13).

Деяких з жінок застрелили, щонайменше семеро перебувають в лікарні з вогнепальними та ножовими пораненнями.

Керівниця пенітенціарної системи країни Хулісса Вільянуева припускає, що заворушення почалися через нещодавні спроби влади придушити незаконну діяльність у в’язницях.