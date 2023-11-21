У Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі ввечері 21 листопада пролунали потужні вибухи. В області до цього лунала повітряна тривога.
За попередніми даними окупанти могли застосувати балістичне озброєння по місту.
У Запоріжжі ввечері 21 листопада пролунали потужні вибухи. В області до цього лунала повітряна тривога.
За попередніми даними окупанти могли застосувати балістичне озброєння по місту.
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