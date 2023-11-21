Кримінал

У Запоріжжі пролунали вибухи У Запоріжжі ввечері 21 листопада пролунали потужні вибухи. В області до цього лунала повітряна тривога. За попередніми даними окупанти могли застосувати балістичне озброєння по місту.



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